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ДНР насчитала 77 погибших в зоне конфликта в Донбассе за год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - За год в результате боевых действий в Донбассе погибли 77 человек, еще 129 пострадали, заявили в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и 7 мирных жителей", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой аппарата омбудсмена ДНР.

По данным ведомства, всего с начала конфликта в Донбассе на территории ДНР 5038 человек погибли, из них 91 ребенок.

ДНР Донбасс

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