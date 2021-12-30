ДНР насчитала 77 погибших в зоне конфликта в Донбассе за год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - За год в результате боевых действий в Донбассе погибли 77 человек, еще 129 пострадали, заявили в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"С 1 января до 30 декабря 2021 года пострадали 97 военнослужащих и 32 гражданских лица, за тот же период погибли 70 военнослужащих и 7 мирных жителей", - говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой аппарата омбудсмена ДНР.

По данным ведомства, всего с начала конфликта в Донбассе на территории ДНР 5038 человек погибли, из них 91 ребенок.