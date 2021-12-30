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Объем внешней торговли Китая в 2021 году достигнет $6 трлн

Объем внешней торговли Китая в 2021 году достигнет $6 трлн
Фото: Yan Xin/Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта и импорта товаров в Китае по итогам 2021 года, как ожидается, достигнет $6 трлн, сообщило министерство торговли страны в четверг.

Это более чем на 20% выше показателя за 2020 год.

Торговые отношения между КНР и развивающимися странами стали ближе, заявил замминистра торговли Жэнь Хунбинь на пресс-конференции. По его словам, экспорт в эти государства в январе-ноябре составлял 49,5% общего объема зарубежных поставок, сообщает агентство "Синьхуа".

Также чиновник отметил, что Китай построил за рубежом более двух тысяч складов в рамках наращивания международной электронной торговли. Их площадь превышает 16 млн квадратных метров.

Китай

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