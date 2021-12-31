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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Американка самоизолировалась в туалете самолета после положительного COVID-теста

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Американка Мариса Фотиео провела пять часов на самоизоляции в туалете самолета, получив положительный тест на COVID-19.

Как сообщает "Би-би-си", учительница летела из Чикаго в Рейкьявик 20 декабря. Во время полета она почувствовала недомогание, боль в горле.

С собой у нее был экспресс-тест на коронавирус, и Фотиео решила его сделать. Тест показал наличие заболевания, и она решила самоизолироваться.

Остаток полета женщина провела в туалете, стюардесса приносила ей еду и воду.

"Би-би-си" отмечает, что неизвестно, нужно ли было при посадке показать подтверждение, что пассажир не инфицирован.

По прилете Фотиео была изолирована в отеле Красного Креста.

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