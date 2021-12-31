Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эстония завершает непостоянное членство в Совбезе ООН

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке в пятницу перед залом Совета безопасности ООН состоится официальная церемония спуска флагов непостоянных членов Совбеза ООН, в том числе и Эстонии.

"Эстонии удалось доказать, что небольшая страна имеет влияние в Совете безопасности ООН, и заявить о себе в более высокой категории на мировой арене", - передала пресс-служба эстонского МИД заявление министра иностранных дел Евы-Марии Лийметс.

По ее словам, "право и долг каждой страны - способствовать миру, включая смягчение острых глобальных кризисов". "Находясь в центре кризисной дипломатии и твердо отстаивая права человека, международное право, демократические ценности и безопасность нашего региона, включая привлечение внимания Совета безопасности и международного сообщества к деятельности властей Белоруссии, мы можем сказать, что Эстония выполнила этот дол, и наши усилия принесли свои плоды", - подчеркнула Лийметс.

Эстония занимала место непостоянного члена СБ ООН в 2020-2021 годах.

Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными членами, а 10 - выборными. Эстония покидает Совбез ООН с четырьмя другими избранными членами: это Нигер, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.

В качестве новых выборных членов Совбеза ООН в 2022 году к работе приступят Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Габон и Гана.

Эстония ООН

Новости

Многие страны встретят Новый год без фейерверков и массовых мероприятий

Многие страны встретят Новый год без фейерверков и массовых мероприятий

Саакашвили рассказал, что у него есть маленькая дочь

Саакашвили рассказал, что у него есть маленькая дочь

Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров

Десятки тысяч жителей Колорадо эвакуированы из-за лесных пожаров

Что случилось этой ночью: пятница, 31 декабря

Конференцию ООН по ДНЯО снова перенесли из-за COVID-19

Белый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации. Обобщение

Белый дом и Кремль согласились, что диалог - лучший способ деэскалации. Обобщение

Байден заверил, что на Украине не будет ударных наступательных вооружений США

Президент США пообещал РФ масштабные санкции в случае эскалации на украинской границе

Разговор Байдена и Путина продлился 50 минут

Байден и Путин начали телефонный разговор

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });