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Президент Узбекистана Мирзиеев считает осуществляемые в стране реформы необратимыми

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на узбекском и русском языках поздравил соотечественников с новым годом.

"Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост. Создано множество предприятий, кластеров и технопарков, современная инфраструктура ", - отметил он.

Мирзиеев подчеркнул, что осуществляемые в стране реформы приобрели необратимый характер.

"Наши реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления мы разработали Стратегию развития нового Узбекистана. Ее главный принцип - "Во имя чести и достоинства человека", - подчеркнул президент.

В своем послании лидер страны предложил объявить 2022 год в Узбекистане "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли (орган местного самоуправления граждан -ИФ)".

Мирзиеев отметил, что в 2022 году в центре внимания будет ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест.

По его словам, будет продолжена работа по повышению доходов населения. Все ресурсы будут задействованы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.

В Узбекистане на празднование нового года отведено пять дней - с 31 декабря по 4 января 2022 года.

Узбекистан реформы

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