Премьер Армении Пашинян назвал обеспечение безопасности самым большим вызовом для страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Армия Армении в политическом плане не ставит перед собой задачу завоевания территорий, а обеспечение безопасности является самым большим вызовом страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Успех политики открытия эры мирного развития для нашей Родины и региона является путем укрепления веры в будущее, и сколь бы мы ни осознавали, что это зависит не только от нас, мы будем последовательно идти по этому пути, чтобы изменить ситуацию и атмосферу вокруг Республики Армения и в нашем регионе. Обеспечение безопасности - наш самый большой вызов сегодня, и опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность - это мир", - сказал Пашинян в новогоднем телеобращении к народу Армении.

По его словам, параллельно этому ключевой задачей является реформа Вооруженных сил, армии.

"Армения должна иметь профессиональную армию, при этом, в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин. В стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в жизни с определенной периодичностью. Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача - охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны", - отметил Пашинян.

Он заявил, что все шаги правительства Армении направлены на возрождение и мирное будущее.

"Открытие региональных коммуникаций, процессы делимитации и демаркации границ, да, содержат много рисков, но также и много возможностей, и наша политика направлена на управление рисками и их нейтрализацию, а также на использование существующих возможностей. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта и полная защита прав армян Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) - наша стратегическая цель", - сказал премьер Армении.