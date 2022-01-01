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Президент Абхазии Бжания назвал пандемию и кризис в энергетике главными испытаниями прошедшего года

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания назвал главными испытаниями ушедшего года борьбу с пандемией и кризис в энергетике.

"Мы боролись с пандемией, изменившей наш привычный уклад жизни, столкнулись с кризисом в сфере энергетики. Несмотря ни на что, наш единый народ достойно проходит через все сложности", - сказал он в новогоднем обращении к гражданам республики.

Бжания выразил благодарность "медицинским работникам, работающим круглые сутки в красной зоне, а также энергетикам, которые в любое время суток и погоду с риском для жизни устраняют аварии на линиях электропередач".

"Также хотел бы выразить благодарность меценатам, нашим российским друзьям за оказание помощи в решении многих вопросов", - сказал глава республики.

Президент Абхазии выразил уверенность в том, что "наступающий год станет успешным.

"Наша страна входит в 2022 год с рядом проектов, направленных на социально - экономическое развитие. Они создадут новые рабочие места, повысят уровень благосостояния наших граждан", - пообещал Бжания.

Он заявил, что у руководства республики и жителей страны "одна цель - сделать страну процветающей".

Бжания выразил надежду на то, что новые экономические проекты позволять существенно улучшить благосостояние жителей республики. "Уверен, что вместе мы добьемся новых высот в наступающем году и реализуем те планы, которые еще вчера казались невыполнимыми", - подчеркнул он.

Абхазия Аслан Бжания

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