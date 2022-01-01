Байден надеется на прогресс на переговорах с Россией

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе.

"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, возможны ли санкции против РФ, если она не будет отводить войска от границы с Украиной.

"Я не собираюсь здесь – публично - вести переговоры. Однако я ясно дал понять России, что она не может... нападать на Украину", - сказал президент.

В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.