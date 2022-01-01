Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден надеется на прогресс на переговорах с Россией

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе.

"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, возможны ли санкции против РФ, если она не будет отводить войска от границы с Украиной.

"Я не собираюсь здесь – публично - вести переговоры. Однако я ясно дал понять России, что она не может... нападать на Украину", - сказал президент.

В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.

США Джо Байден Россия Украина

Новости

Байден планирует в воскресенье поговорить с Зеленским по российской тематике

Зеленский сообщил о запланированных на воскресенье переговорах с Байденом по вопросам безопасности

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года

Что произошло за день: пятница, 31 декабря

Космонавты обнаружили последнее возможное место утечки в модуле "Звезда" на МКС

Космонавты обнаружили последнее возможное место утечки в модуле "Звезда" на МКС

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

WWF предупредил о риске самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров

WWF предупредил о риске самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров

Германия закроет половину своих АЭС

"Роскосмос" анонсировал подписание межправсоглашения о лунной станции с КНР в 2022 году

Многие страны встретят Новый год без фейерверков и массовых мероприятий

Многие страны встретят Новый год без фейерверков и массовых мероприятий
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });