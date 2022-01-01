Два человека пострадали при взрыве в Кабуле

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На дороге вблизи педагогического университета в пятом районе Кабула вечером в субботу произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на МВД талибов ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация).

"Министерство внутренних дел правительства "Талибан" заявило, что в результате взрыва мины, заложенной у дороги, пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.