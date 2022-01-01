"Интерфакс-Запад" прекратил работу в Белоруссии с 1 января

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации республики Белоруссия в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ.

"С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь", - говорится в сообщении "Интерфакс-Запада".

Информационное агентство работало на белорусском медиарынке с 1994 года.