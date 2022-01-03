Странам ОПЕК+ с 1 января разрешено увеличить добычу нефти на 400 тыс. б/с

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ с 1 января могут увеличить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, как и запланировано решением от июля 2021 года.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются также и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше. Не добившись от ОПЕК+ решения о большем увеличении добычи, страны-потребители решили высвободить часть стратегических резервов нефти (SPR) - 70 млн баррелей, но этот объем ни ОПЕК+, ни аналитики не сочли значительной мерой.

Более того, ОПЕК+ недопоставляет на рынок нефти больше, чем планировалось, ввиду аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, то есть на рынок в эти месяцы соответственно было поставлено на 1 млн б/с, и дважды - на 700 тыс. б/с меньше, чем планировалось. По оценке МЭА, в ноябре страны ОПЕК+ исполнили сделку на 116%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 24%, а страны, не входящие в организацию, - на 1%, то есть на рынок в ноябре не поступило 650 тыс. б/с нефти по сравнению с планом.

Россия в рамках принятого решения может увеличивать добычу нефти (без конденсата) примерно на 100 тыс. б/с каждый месяц, с января 2022 года ее разрешенная добыча - 10,122 млн б/с.