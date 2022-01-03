Взрыв прогремел в Кабуле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Кабуле совершена попытка подрыва полицейского "рейнджера" талибов ("Талибан", запрещенная в России террористическая организация), сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Утром возле входа в 11-й округ безопасности Кабула произошел взрыв. Целью террористов был полицейский "рейнджер" движения "Талибан"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики пока не комментируют инцидент, о жертвах также не сообщается.

При этом ни одна из действующих в стране вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.