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Goldman Sachs попросил сотрудников работать из дома на фоне вспышки COVID в США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc попросил сотрудников работать из дома до 18 января, объяснив просьбу новой вспышкой COVID-19 в США из-за распространения нового штамма "омикрон".

Несмотря на призыв организовать работу из дома, офисы банка будут открыты, поскольку не для всех сотрудников Goldman Sachs доступна эта опция, отмечается в сообщении банка, доступ к которому получил MarketWatch.

Goldman Sachs, ранее объявивший о проведении среди сотрудников тестов на коронавирус дважды в неделю с 10 января, также будет требовать от всех работников, приходящих в офисы, ношения защитных масок. Кроме того, банк сообщил, что сотрудникам необходимо сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19, которая эффективна против "омикрона", к 1 февраля.

Goldman Sachs не единственный представитель Уолл-стрит, попросивший сотрудников работать дома. Ранее аналогичный шаг предприняли такие банки, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. BAC, и Citigroup Inc.

США Goldman Sachs коронавирус

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