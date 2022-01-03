В Ливии нефтедобыча снизится на 200 тыс. б/с в течение недели из-за ремонта трубопровода

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ливийская госкомпания NOC объявила, что с 4 января начнет ремонтные работы на нефтепроводе, соединяющем месторождения Самах и аль Дахра (Samah & Al Dhahra) с крупнейшим нефтеэкспортным портом Эс-Сидр (As Sidr).

Как говорится в сообщении, компания Waha Oil Company, которая управляет этими месторождениями, уже начала снижать производство и с 4 января в течение недели проведет работы по замене "утраченной" трубы, что означает потерю 200 тыс. б/с и убыток свыше $107 млн.

В сообщении подчеркивается, что председатель совета директоров NOC Мустафа Саналла неоднократно подчеркивал, что "инфраструктура в нефтяном секторе оказалась в ситуации, когда она неспособна продолжать свою регулярную деятельность из-за большого количества утечек и разрушений из-за незаконных действий в прошлые годы, а также отсутствия утвержденных бюджетов для сектора".

В другом сообщении NOC говорится об утверждении плана Waha Oil Company по добыче, в частности, в 2022 году компания планирует продолжить восстанавливать добычу из закрытых скважин, что означает дополнительную добычу 19 тыс. б/с.

В конце декабря сообщалось, что Ливия остановила производство на четырех нефтяных месторождениях (El-Sharara, El-Feel, Al-Wafa и Hamada fields) и потеряла более 300 тыс. б/с добычи ввиду "перекрытия прокачки нефти отдельными лицами".

В ноябре Ливия добывала 1,14 млн б/с.