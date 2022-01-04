В Мангистауской области Казахстана могут ввести лимиты на отпуск газа физлицам

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Казахстанская национальная сеть автозаправок Qazaq Oil не исключает возможного введения лимитов на отпуск сжиженного газа физлицам в Мангистауской области из-за ограниченных запасов.

"Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физлицам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В компании подчеркнули, что сети АЗС Qazaq Oil и КазМунайГаз представлены в регионе 19-ю автогазозаправочными станциями и в течение долгого периода времени вели реализацию сжиженного газа "по самым низким ценам в Мангистауской области".

"Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в городе Жанаозен, 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации", - отмечается в сообщении

В компании также сообщили, что ожидается допоставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января в рамках озвученного министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.