Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в 89 км северо-восточнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:36 мск во вторник (01:36 по местному времени в среду), находился примерно в 90 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытия оценивается как "сильное".

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.