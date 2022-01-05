Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с РФ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в ходе консультаций с европейскими партнерами он подчеркивал важность их тесной координации перед дискуссиями с Россией в разных форматах в ближайшую неделю, считает, что с РФ необходимо вести "требовательный диалог".

"Я настаивал в связи с этим на ответственности европейцев за вклад и активное участие конкретными предложениями в подготовке и проведении этих дискуссий с Россией, которые затрагивают их собственные интересы безопасности", - говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД Франции.

"Требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые мы расцениваем как соответствующие нашим коллективным интересам безопасности, полезен и необходим для усиления стратегической стабильности в Европе", - отмечается в заявлении Ле Дриана.

Министр также сообщил, что напомнил своим международным собеседникам, как это следует из заключений Европейского совета в декабре 2021 года, о "тяжелых последствиях и высокой цене" для России, включая новые ограничительные меры, в случае "любой новой военной агрессии против Украины". В связи с этим будет осуществляться тесная координация между европейскими странами, а также в рамках трансатлантических отношений.

Кроме того, отметил глава французского МИД, он говорил своим партнерам о продолжении усилий Франции в "нормандском формате" с целью прийти к деэскалации напряженности на Украине и вокруг нее и продвинуться к реализации Минских соглашений, которые остаются единственной основой прочного решения украинского кризиса.

Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Германией концентрирует усилия, чтобы добиваться этого, и они будут работать над этим в ближайшие дни и недели.