Узбекистан прекратил экспорт газа для покрытия пика потребления внутри страны

Возобновлять поставки в Россию страна в 2022 году не планирует

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Узбекистан в настоящее время полностью прекратил экспорт природного газа для покрытия сезонного максимума потребления внутри страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго Узбекистана.

В 2022 году Узбекистан не планирует поставлять природный газ в Россию. "В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, Узбекистан в 2018 году поставил "Газпрому" 3,8 млрд куб. м газа, в 2019 году увеличил поставки до 4,9 млрд куб. м, а в 2020 году прекратил их. Более того, с 2020 года "Газпром" начал поставки в Узбекистан туркменского газа.

"Центрально-азиатские страны сейчас очень бурно развиваются. В первую очередь это касается Узбекистана. И мы наблюдаем большой рост потребления в этой стране. Поэтому, конечно же, в той или иной степени закупки газа сокращаются, ибо государство направляет газ на собственные нужды, если мы говорим об Узбекистане", - прокомментировала в мае 2021 года ситуацию с узбекским газом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

По данным статистического справочника BP, в 2020 году добыча природного газа в Узбекистане снизилась до 47,1 млрд куб. м с 57,3 млрд куб. м в 2019 году. При этом внутреннее потребление практически не изменилось - 43 млрд куб. м после 44,4 млрд куб. м в 2019 году.

Основным направлением поставок газа из Узбекистана является Китай. По данным таможни КНР, в 2020 году было поставлено 3,277 млрд куб м газа, за 10 месяцев 2021 года поставки выросли более чем наполовину - до 4,020 млрд куб. м.