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Nike подала иск против Lululemon за нарушение патентных прав

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. подал иск в отношении конкурента, Lululemon Athletica Inc., обвинив его в нарушении патентных прав в связи с производством оборудования и программного обеспечения для домашнего фитнеса Mirror.

Nike утверждает, что Mirror Home Gym задействует технологию, которую изобрела и запатентовала компания, включая устройство, которое призывает пользователей заниматься спортом, следит за их пульсом и собирает данные об активности, говорится в иске, поданном в окружной суд в Нью-Йорке.

В иске также говорится, что Nike уведомила Lululemon 3 ноября, предоставив список патентов, которые, по утверждению Nike, используются при производстве устройств и приложений Mirror. Между тем адвокат Lululemon в ответ на уведомление сообщил, что компания не считает, что нарушает патентные права.

"Мы уверены в нашей позиции и ждем возможности защититься в суде", - говорится в сообщении представителя Lululemon.

Lululemon также находится в процессе разбирательства с Peloton Interactive Inc.: производитель спортивной одежды обвиняет Peloton в копировании дизайнов спортивной одежды Lululemon.

Lululemon приобрела Mirror в июне 2020 года за $500 млн в попытке извлечь выгоду из роста рынка домашнего фитнеса в период пандемии коронавируса. Mirror, созданная в 2018 году, продает "умное" зеркало с камерой и динамиками, которое позволяет пользователям заниматься фитнесом онлайн, не выходя из дома. Устройство стоит $1500.

Nike Lululemon

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