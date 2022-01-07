Президент Казахстана поздравил православных граждан страны с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Гражданам Казахстана важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране, заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Токаев в пятницу поздравил православных граждан страны с Рождеством.

"К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям", - говорится в тексте поздравления президента, опубликованном на официальном сайте главы государства.

По словам Токаева, оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее.

"Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе. Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности. Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние - единство нашего народа", - говорится в тексте поздравления Токаева.