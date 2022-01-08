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В США резко выросло число госпитализаций маленьких детей с COVID-19

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон" наблюдается значительное увеличение количества госпитализаций среди детей младше пяти лет, для которых еще не одобрена вакцинация, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным на 1 января 2022 года, коронавирус был выявлен у четырех из 100 тысяч американских детей в возрасте четырех лет и младше, госпитализированных в медицинские учреждения. Месяц назад этот показатель был вдвое меньше, а в прошлом году - примерно втрое меньше. При этом уровень госпитализации детей в возрасте 5-11 лет с COVID-19 составил 0,6 на 100 тысяч человек - данное число остается стабильным уже многие месяцы.

Издание оговаривается, что в статистику попали данные о госпитализациях по всем причинам, однако среди детей из других возрастных групп такого всплеска не наблюдается. Кроме того, напоминает The New York Times, федеральные чиновники из сферы здравоохранения ранее допускали, что "омикрон" может вызывать более тяжелое течение заболевания у маленьких детей по сравнению с детьми постарше.

При этом газета подчеркивает, что, по данным врачей, даже при заражении "омикроном" дети, в том числе маленькие, по-прежнему гораздо меньше подвержены риску тяжелого течения COVID-19, чем взрослые.

США Коронавирус

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