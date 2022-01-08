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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два десятка человек погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Более 20 человек погибли в районе города Мурри в пакистанской провинции Пенджаб, их автомобили оказались погребенными под снегом в результате мощного снегопада, сообщает в субботу BBC.

Пока, по данным местных властей, на которые ссылается телерадиокорпорация, подтверждается гибель 21 человека, всего под снегом оказались примерно тысяча автомашин.

Район объявлен зоной бедствия.

В последние дни в район города Мурри прибыли туристы на более чем 100 тыс. автомобилях для того, чтобы понаблюдать за необычно сильным снегопадом, отмечает BBC.

Пакистан

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