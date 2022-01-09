Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения

Папа римский Франциск Фото: AleVatican Pool/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье крестил семерых мальчиков и девять девочек в Сикстинской капелле в Ватикане, сообщает агентство Associated Press.

Все присутствовавшие на церемонии носили маски, за исключением самого папы римского, а также младенцев и их маленьких братьев и сестер.

Традиция преподавать таинство крещения детям сотрудников Святого Престола зародилась при папе Римском Иоанне Павле II в 1982 году. Обряд проводится в день Крещения Господня, который в Римско-католической церкви отмечается в первое воскресенье после 6 января - праздника Богоявления.

В 2021 году церемония не проводилась на фоне распространение коронавируса.