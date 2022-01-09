Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения

Папа Франциск впервые за два года провел обряд крещения
Папа римский Франциск
Фото: AleVatican Pool/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье крестил семерых мальчиков и девять девочек в Сикстинской капелле в Ватикане, сообщает агентство Associated Press.

Все присутствовавшие на церемонии носили маски, за исключением самого папы римского, а также младенцев и их маленьких братьев и сестер.

Традиция преподавать таинство крещения детям сотрудников Святого Престола зародилась при папе Римском Иоанне Павле II в 1982 году. Обряд проводится в день Крещения Господня, который в Римско-католической церкви отмечается в первое воскресенье после 6 января - праздника Богоявления.

В 2021 году церемония не проводилась на фоне распространение коронавируса.

Ватикан Франциск

Новости

Из Казахстана вывезли более 1,4 тыс. россиян

Массовые протесты в Казахстане

МИД Киргизии потребовал от Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта

Миротворцы останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Массовые протесты в Казахстане

Три военных самолета вылетели в Москву из Алма-Аты с гражданами РФ

Массовые протесты в Казахстане

Жертвами беспорядков в Казахстане стали 164 человека

Массовые протесты в Казахстане

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций

Российские военные в Казахстане начали тренировки по предотвращению нештатных ситуаций
Массовые протесты в Казахстане

Киргизия отправила Казахстану ноту в связи с задержанием своего гражданина

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969

Число задержанных участников беспорядков в Казахстане достигло 5 969
Массовые протесты в Казахстане

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ запланировано на 10 января

Массовые протесты в Казахстане

Маленькая девочка стала жертвой обстрела автомобиля в Алма-Ате

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });