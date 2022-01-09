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В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек

В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек
Сотрудники экстренных служб на месте пожара в 19-этажном жилом доме в Бронксе
Фото: Scott Heins/Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Девятнадцать человек, в том числе 9 детей, погибли в результате пожара в жилом 19-этажном здании в округе Бронкс в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Стефан Рингель, старший советник мэра Эрика Адамса, подтвердил Associated Press число погибших в воскресенье. По словам Рингеля, более пяти десятков человек получили травмы, а 13 человек находятся на данный момент в критическом состоянии в больнице.

Большинство жертв пострадали от отравления угарным газом, заявил комиссар департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниел Нигро. По данным департамента, около 200 пожарных отреагировали и прибыли на место происшествия в апартаментах Twin Park. По словам Нигро, воскресный пожар возник в двухуровневой квартире, занимающей второй и третий этажи. Пожарные обнаружили, что дверь в квартиру открыта, что, по-видимому, позволило огню быстро распространиться.

США Нью-Йорк Бронкс

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