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В США 27 человек спасли с плавучего ледяного обломка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти сообщают, что 27 человек были спасены c плавучего куска льда, который оторвался от берега в бухте Грин-Бей в восточном Висконсине. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Как заявили в управлении шерифа округа Браун, многие из спасенных людей в момент инцидента занимались подледной рыбалкой.

Власти заявили, что люди находились на оторвавшемся ледяном обломке около 90 минут. По мнению властей, кусок льда оторвался от береговой линии из-за проходившей поблизости баржи.

США Висконсин Грин-Бей

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