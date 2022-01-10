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Комик Боб Сагет найден мертвым в отеле Ritz-Carlton

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комик и актер, наиболее известный своей ролью Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом", скончался в воскресенье в отеле "Ритц-Карлтон" в Орландо (штат Флорида), сообщил в твиттере офис шерифа округа Ориндж во Флориде.

"Мужчина был идентифицирован как Роберт Сагет, смерть была констатирована на месте. Детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков", - говорится в сообщении офиса в Twitter.

В последнее время Сагет гастролировал по США с выступлениями. Последнее выступление было в Джексонвилле.

Боб Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Он известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме "Полный дом", в качестве ведущего программы "Самое смешное видео Америки" и по озвучке Теда Мосби из будущего в сериале "Как я встретил вашу маму".

Хроника 05 января 2019 года – 10 января 2022 годаУмершие знаменитости
Боб Сагет

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