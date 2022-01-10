Госсекретарь Казахстана оценил роль сил ОДКБ во время беспорядков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане, считает государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Была очень критическая ситуация. Счет шел на минуты, часы, без преувеличения. Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации", - сказал Карин в эфире госканала в понедельник.

"Цена вопроса была не просто восстановление порядка, а сохранение государства, защита государства. Благодаря этим действиям мы сумели сохранить наше государство", - добавил он.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.