Бишкек сообщил о задержании в Казахстане пяти граждан Киргизии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пять граждан Киргизии задержаны во время беспорядков в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба киргизского МИД.

"По состоянию на 9 января, Министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Казахстана пяти граждан Киргизии. По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной", - говорится в сообщении.

По данным МИД Киргизии, в период с 5 по 9 января на горячую линию поступили звонки от порядка 1 тыс. граждан, которым были даны необходимые разъяснения и консультации, оказана помощь в установлении связи с родственниками, находящимися на территории Казахстана.