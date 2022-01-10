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В секретариате ОДКБ приспущены флаги в знак траура по погибшим в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Флаги Организации Договора о коллективной безопасности и государств-членов ОДКБ приспущены в понедельник в секретариате организации в Москве в знак траура по погибшим в результате трагических событий в Казахстане.

"В церемонии приняли участие сотрудники секретариата ОДКБ, которые почтили минутой молчания память о погибших", - сообщил журналистам пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

По его словам, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась "выразил глубокое соболезнование связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в результате массовых беспорядков.

Точное количество жертв в результате событий в Казахстане не сообщалось.

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