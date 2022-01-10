Девять детей стали жертвами взрыва в Афганистане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Взрыв минометного снаряда убил девять детей в восточной афганской провинции Нангархар, сообщило в понедельник информационное агентство Aamaj News.

"Девять школьников были убиты, еще четверо получили ранения в результате взрыва минометного снаряда возле школы в уезде района Лал Пур провинции Нангархар", - говорится в сообщении.

Представители захватившего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) пока не прокомментировали этот инцидент.