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РФ отвергла заявление Псаки о возможной дезинформации Москвы о переговорах в Женеве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Посольство России в США решительно отвергает заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга 10 января о подготовке США к возможному распространению Россией дезинформации касательно хода российско-американских переговоров в Женеве.

"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", - говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

Российские дипломаты призвали коллег отказаться от "безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям", отметив, что "такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров".

Ранее в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома заявила: "Мы готовимся к возможности и вероятности (...) того, что Россия распространит дезинформацию об обязательствах, которых не было (...)". Также Псаки призвала "не поддаваться на попытки навязывания дезинформации".

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман и замглавы МИД РФ Сергей Рябков провели переговоры в Женеве 10 января.

США Россия Женева

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