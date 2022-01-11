Российская Success Rockets создаст орбитальную ракету для Южной Кореи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российская частная космическая компания Success Rockets (SR) подписала меморандум с корейской SEWON E&C о разработке и производстве в Южной Корее трехступенчатой коммерческой ракеты STALKER, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе SR.

Отмечается, что Success Rockets и SEWON E&C подписали в Москве меморандум о создании в Республике Корея первой частной российско-корейской космической компании. Создаваемая компания станет "дочкой" Success Rockets.

Основная задача компании – разработка и организация производства трехступенчатой коммерческой ракеты STALKER, способной выводить до 300 кг полезной нагрузки на орбиту, сообщили в компании.

Как отметил гендиректор SR Олег Мансуров, для российской компании это сотрудничество станет возможностью разработать следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на высоту запуска 100 км.

"Кроме этого, сотрудничество с SEWON E&C позволяет нам зайти на финансовый рынок республики Южная Корея, в которой очень развит венчурный бизнес, ведется активное финансирование перспективных космических стартапов и есть большое количество наших потенциальных клиентов", - сказал Мансуров.

Как сообщили в пресс-службе, в январе 2022 года Мансуров планирует посетить Сеул для заключения акционерного соглашения и запуска процедуры регистрации компании. Также в ходе визита гендиректор SR ознакомится с инфраструктурой SEWON E&C и ее партнеров, которые в рамках консорциума разработали и осуществили запуск 21 октября 2021 года первой корейской ракеты NURI.

В настоящее время в Корее активно развивается космическое направление. На ближайшие 10 лет разработана программа по запуску 170 спутниковых аппаратов, выполняющих свои задачи в интересах различных корейских корпораций.

23 декабря Success Rockets провела первый суборбитальный пуск ракеты NEBO 25 в Астраханской области. Ракета пролетела расстояние более 18 км, в апогее достигнув высоты 7 км.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Успешные ракеты" (Success Rockets) зарегистрировано 30 июля 2020 года, занимается деятельностью космического транспорта. Владельцем компании является Олег Мансуров.