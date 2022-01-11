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В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии совместно со Службой военной разведки и безопасности (СВРБ) задержала двух человек по подозрению в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой и предоставлении ей секретной информации об оборонной сфере, сообщили агентству BNS в СГБ.

Там уточнили, что подозреваемых задержали в 2021 году в рамках двух уголовных процессов. Оба арестованы.

По данным СГБ, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России.

30 декабря СГБ передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой начать уголовное преследование подозреваемого. По версии следствия, он использовал контакты, установленные в ходе профессиональной деятельности, для получения, обобщения, анализа и передачи российской военной разведке информации о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях вооруженных сил Латвии, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории республики. В результате процессуальных действий получен значительный объем доказательств, в том числе, документы и носители информации.

Фигурант второго уголовного дела также подозревается в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой, предоставлении информации, имеющей отношение к военным интересам России.

Латвия СГБ СВРБ НАТО

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