Глава Минздрава Франции объявил о 350 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Во Франции за минувшие сутки выявили более 350 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19, сообщил во вторник глава Минздрава страны Оливье Веран, выступая в парламенте.

"Будет объявлено о еще 350 тыс. новых случаев заражения сегодня вечером, даже о немного большем количестве", - сказал Веран в Сенате.

"Мы с самого начала кризиса в области здравоохранения не видели таких показателей", - отметил министр.

Веран во вторник выступил перед сенаторами в защиту предлагаемого законопроекта о введении "вакцинных пропусков". Согласно планам правительства, документ о подтверждении вакцинации будет обязателен для посещения ресторанов и различных проходящих в помещениях мероприятий. До этого в стране действовали "санитарные пропуска", которые работали не только при вакцинации, но и при отрицательном ПЦР-тесте.

Предыдущий антирекорд во Франции зафиксировали 5 января этого года, тогда выявили 332,2 тыс. случаев коронавируса.