Эксперт EMA призвал подумать о защите от COVID без частых "бустерных" доз

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что долгосрочная стратегия борьбы против COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых "бустерных" прививках. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

"У нас пока нет достаточного объема данных в том, что касается четвертой дозы. Мы рассчитываем получить эти данные до того, как будем давать какие-либо рекомендации", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос журналиста о "бустерных" дозах вакцины против коронавируса.

"Мы не можем на постоянной основе давать бустерные вакцины каждые 3-4 месяца", - подчеркнул он.

Он отметил, что бустерные дозы должны быть частью более масштабной, долговременной стратегии по вакцинации. Кавалери предупредил, что при частом применении "бустерных" прививок "мы можем оказаться в ситуации, когда возникнут проблемы с иммунным ответом".

"Нам важно не перегружать иммунную систему прививками", - сказал Кавалери.

Кроме того, он допустил, что возможна "усталость населения из-за необходимости частых "бустерных" уколов".

В связи с этим Кавалери отметил, что нужно будет разработать стратегию по иммунизации жителей уже после нынешней волны "бустерных" уколов.

При этом он указал на то, что если речь идет об особенно уязвимых слоях населения, то для них нужна отдельная стратегия по иммунизации.