Белорусского художника Пушкина будут судить за реабилитацию нацизма

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении художника Алеся Пушкина, которому инкриминируется реабилитация нацизма и надругательство над государственными символами, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совершил действия, направленные на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала".

Также Пушкину инкриминируется, что в период с 21 по 24 марта 2021 года он провел в Киеве перформанс, в ходе которого надругался над государственными символами Белоруссии.

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении художника, оставлена без изменения.

Пушкин был задержан сотрудниками МВД в марте 2021 года. Задержанию предшествовало возбуждение прокуратурой Гродно уголовного дела за совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Как сообщали в прокуратуре, основанием для возбуждения уголовного дела стало размещение на выставке портрета деятеля белорусского антисоветского движения Евгения Жихаря. Согласно сообщению прокуратуры, в ходе выставки Пушкин "характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и одобрял его действия".