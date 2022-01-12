Алиев предостерег Минскую группу ОБСЕ от попыток заниматься Карабахом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься карабахским вопросом.

Глава государства отметил, что у него есть представление о том, что группа должна делать, а чего не должна. "Что им не следует делать, я могу сказать. Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что он решен. Мы вместо них решили эту проблему. И их отсутствие, я думаю, вызвано этим", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Он добавил, что Азербайджан будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься вопросом Карабаха. "Мы являлись стороной этого конфликта. Если одна сторона говорит, что конфликт решен, то для посредничества нет места и наша позиция до них донесена. Вероятно, им придется самим думать, что делать", - отметил он.

Президент добавил, что, по его информации, среди сопредседателей МГ ОБСЕ нет единства, как раньше. "Мои суждения доказывают это. Отношения между этими странами в последнее время стали особенно напряженными, и у них разошлись взгляды на прошлый конфликт и текущую ситуацию. Я не думаю, что они могут прийти к соглашению. В любом случае, столь низкий уровень их активности нас совершенно не волнует, а может быть и наоборот. В принципе, 30 лет трудового стажа, они на пороге пенсии. Поэтому желаю им долгих лет жизни и крепкого здоровья", - заключил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что, в первую очередь, необходимо определить, насколько сопредседательство в Минской группе сегодня соответствует реалиям времени, есть ли необходимость смены сопредседателей.

"Честно говоря, эти три страны (Россия, США и Франция) изолировали остальные. Кроме того, были заблокированы все остальные организации, выразившие желание каким-либо образом помочь урегулированию. Я знаю это точно. Насколько мне известно, в 2005 году, когда нам удалось принять в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию, осуждающую оккупацию, был большой скандал со стороны Минской группы, что вы занимаетесь тем, чем вам не следует. Точно с такой же ревностью они относились к усилиям Европейского союза. Если вы помните, некоторое время назад, по-моему, в прошлом году, приезжала делегация министров иностранных дел трех стран членов ЕС. Отношение (со стороны МГ ОБСЕ - ИФ) к этому визиту тоже было очень ревнивым", - заявил Алиев.

"Многие даже не знают, что это за группа. Последовательность должна быть такой. Во-первых, необходимо уточнить жизнеспособность этой группы. Во-вторых, они должны представить повестку дня, что они планируют делать, и повестка дня должна быть согласована между ними самими. Затем азербайджанская и армянская стороны должны выразить свое отношение к этому. Этих первых двух пунктов пока нет. Поэтому, в принципе, нет смысла говорить на эту тему", - отметил президент.