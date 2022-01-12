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Орбиту МКС скорректировали для прибытия нового экипажа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили более чем на километр в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-19", сообщает в среду "Роскосмос".

"По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась на 1,2 км", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

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В "Роскосмосе" отметили, что целью проведения коррекции орбиты станции является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой корабля "Союз МС-19".

Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-21" пристыкуется к модулю "Причал" 18 марта 2022 года. В экипаж корабля войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Сейчас в состав экипажа МКС входят космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

МКС

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