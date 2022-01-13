НАТО весной проведет масштабные учения в Норвегии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Норвегия уведомила Россию о проведении масштабных военных учений НАТО в Норвежском море и на территории Норвегии, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Как сообщила норвежская сторона, многонациональное учения Cold Response-2022 состоится в марте-апреле сего года. Оно пройдет в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии", - сообщили в пресс-службе.

В учениях будут задействованы 40 тысяч человек из 28 государств.

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