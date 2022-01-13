Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:04Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

В Беловежской пуще 21 зубр провалился под лед при переходе через реку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Массовая гибель зубров произошла на территории "Беловежской пущи" в Гродненской области Белоруссии после того, как часть стада провалилась под лед, сообщили в Минприроды Белоруссии.

По предварительным данным, стадо зубров численностью не менее ста особей преодолевало реку по льду. Вблизи деревни Большие Масушины обнаружили 21 зубра, провалившегося под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка (Новодворское озеро). На берегу реки обнаружили детеныша 10-11 месяцев, растерзанного хищниками.

По состоянию на 13 января, всех погибших животных подняли из воды.

На месте происшествия работает комиссия с участием представителей инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, ветеринарной службы и "Национального парка "Беловежская пуща".

Белоруссия Беловежская пуща

Новости

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

НАТО весной проведет масштабные учения в Норвегии

Постпред РФ заявил, что в ОБСЕ не дали адекватного ответа по гарантиям безопасности

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

Рябков не увидел оснований для скорых новых переговоров с США по гарантиям безопасности

Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов

Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });