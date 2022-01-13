В Беловежской пуще 21 зубр провалился под лед при переходе через реку

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Массовая гибель зубров произошла на территории "Беловежской пущи" в Гродненской области Белоруссии после того, как часть стада провалилась под лед, сообщили в Минприроды Белоруссии.

По предварительным данным, стадо зубров численностью не менее ста особей преодолевало реку по льду. Вблизи деревни Большие Масушины обнаружили 21 зубра, провалившегося под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка (Новодворское озеро). На берегу реки обнаружили детеныша 10-11 месяцев, растерзанного хищниками.

По состоянию на 13 января, всех погибших животных подняли из воды.

На месте происшествия работает комиссия с участием представителей инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, ветеринарной службы и "Национального парка "Беловежская пуща".