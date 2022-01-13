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В НАТО отметили "значительный прогресс" Украины в реформах в сфере обороны

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украина добилась "значительного прогресса" в проведении реформ в сфере обороны, заявил в четверг председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр.

"Мы также встретились с нашими украинскими и грузинскими коллегами отдельно, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности в их странах и продолжающийся прогресс в области реформ в оборонной сфере", - сказал Бауэр, рассказывая о работе комитета на этой неделе.

По его словам, украинская сторона, по мнению натовских военачальников, добилась "значительного прогресса" в реформировании вооруженных сил, несмотря на серьезные проблемы. В частности, Бауэр отметил успехи в том, что касается украинских спецподразделений.

"Мы призываем их оставаться приверженными реформам вооруженных сил, что позволит им улучшить безопасность и развитие для всех украинцев", - добавил он.

Он указал, что НАТО со своей стороны продолжит оказывать поддержку Украине.

Украина НАТО

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