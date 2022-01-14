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Командующий силами обороны Грузии и глава военного комитета НАТО обсудили сотрудничество

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Командующий силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили в четверг в ходе официального визита в Брюссель обсудил с председателем военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром приоритеты военного сотрудничества, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

По данным пресс-службы, на встрече стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся проходящих в Грузии реформ в сфере обороны.

Как отмечается в сообщении, после встречи в штаб-квартире НАТО Матиашвили принял участие во встрече военных руководителей членов военного комитета в формате комиссии НАТО - Грузия. На заседании командующий силами обороны республики затронул тему существующей в регионе среды безопасности и рассказал о процессе трансформации сил обороны Грузии.

"Было обращено внимание на увеличение военных провокаций и процессы растущей милитаризации со стороны Российской Федерации в последний период в Черном море и регионе Кавказа", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, на встрече также обсуждалась возможность проведения в стране международных военных учений и совместных тренировок.

Стороны, как сообщается, обсудили также ход процесса планирования совместных учений НАТО - Грузия в 2022 году.

Грузия НАТО

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