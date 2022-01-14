В Ташкенте перед Днем защитников Родины сгорел автомобиль Нацгвардии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военный автомобиль Национальной гвардии Узбекистана, размещенный в Ташкенте на выставке в честь Дня защитников Родины, который празднуется 14 января, сгорел накануне, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Там отметили, что автомобиль был размещен возле дворца Дружбы народов в связи с выставкой военной техники ко Дню защитников Родины.

По данным пресс-службы, возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, устанавливаются причины возгорания.

Фотографии и видеоролики этого ЧП появились в интернете.