В Киеве надеются на саммите в Мадриде узнать сроки вступления Украины в НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Украина рассчитывает, что на саммите в Мадриде в 2022 году НАТО назовет конкретные сроки вступления Украины в Альянс, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я считаю, что пришло время иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО", - сказал Ермак в пятницу в ходе беседы, организованной Atlantic Council.

Он полагает, что во время периода войны, "всей истории нашего разговора о НАТО, Украина продемонстрировала нашими принципами, позициями, что мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО". "Это означает, что на мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, абсолютно конкретную информацию об этом", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что сейчас это "вопросы жизни и смерти нашей страны".

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года.