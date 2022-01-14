Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

В Киеве надеются на саммите в Мадриде узнать сроки вступления Украины в НАТО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Украина рассчитывает, что на саммите в Мадриде в 2022 году НАТО назовет конкретные сроки вступления Украины в Альянс, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Я считаю, что пришло время иметь очень честный, очень полноценный, очень прозрачный разговор с Украиной о нашей перспективе в НАТО", - сказал Ермак в пятницу в ходе беседы, организованной Atlantic Council.

Он полагает, что во время периода войны, "всей истории нашего разговора о НАТО, Украина продемонстрировала нашими принципами, позициями, что мы абсолютно готовы, способны быть членом НАТО". "Это означает, что на мадридском саммите в этом году мы надеемся увидеть и услышать абсолютно конкретные сроки, абсолютно конкретную информацию об этом", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что сейчас это "вопросы жизни и смерти нашей страны".

Саммит НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года.

Украина НАТО

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Массовые протесты в Казахстане

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

КНДР запустила в восточном направлении две баллистические ракеты

КНДР запустила в восточном направлении две баллистические ракеты

Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу

Власти Португалии проверят законность выдачи паспорта Роману Абрамовичу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });