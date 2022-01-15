Часть экспозиции музея-квартиры Жванецкого откроют в украинской Одессе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Одессе планируют открыть первую очередь музея-квартиры Жванецкого к годовщине его рождения, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Квартира Михаила Жванецкого на Старопортофранковской, 133 - это место, где он родился и вырос. Ко Дню рождения нашего знаменитого современника мы планируем закончить строительные работы и открыть первую очередь музея-квартиры", - написал Труханов на своей странице в фейсбуке в субботу вечером.

По его словам, аутентичность обстановки будет максимально сохранена. Кроме того, планируется наполнить музей интерактивным содержанием.

Труханов отметил, что вместе с хранительницей наследия Жванецкого, Натальей Жванецкой, сформировали рабочую группу и наметили план действий на данном этапе работы.

Также, по словам мэра Одессы, продолжается благоустройство бульвара Жванецкого.

"Это еще одно знаковое место нашего города и точка притяжения туристов", - подчеркнул Труханов.

Михаил Михайлович Жванецкий - русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр, народный артист Украины, народный артист Российской Федерации, - родился 6 марта 1934 г. в Одессе.

Умер писатель 6 ноября 2020 г.