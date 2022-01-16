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На границе Азербайджана с Арменией произошло землетрясение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Зангилане на юго-западе Азербайджана на границе с Арменией в воскресенье утром.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), подземные толчки были зафиксированы в 07:25 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

В эпицентре землетрясение ощущалось на уровне 5, в прилегающих районах - до 3-4 баллов.

Армения Азербайджан

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