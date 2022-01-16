Ребенок погиб в результате взрыва в Кабуле

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кабуле в результате взрыва в воскресенье погиб ребенок, четверо боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) ранены, сообщили местные СМИ.

Как передало агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления талибов провинции Кабул генерала Мубина, инцидент произошел в районе Баграми из-за взрыва придорожной бомбы, которая была нацелена на автомобиль талибов.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.