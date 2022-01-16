Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

Ребенок погиб в результате взрыва в Кабуле

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кабуле в результате взрыва в воскресенье погиб ребенок, четверо боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) ранены, сообщили местные СМИ.

Как передало агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-секретаря полицейского управления талибов провинции Кабул генерала Мубина, инцидент произошел в районе Баграми из-за взрыва придорожной бомбы, которая была нацелена на автомобиль талибов.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан Кабул

Новости

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 326 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Захватчик синагоги в Техасе был убит во время штурма

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены

Все удерживавшиеся в техасской синагоге заложники освобождены
Пандемия коронавируса

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Ученые сообщили о возможности появления новых штаммов COVID после "омикрона"

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

В Техасе неизвестный мужчина взял раввина и прихожан синагоги в заложники

Пандемия коронавируса

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });