Российские инспекторы во вторник посетят военный объект в Великобритании

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2022 года в течение одного дня. Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Как уточнил Рыжков, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.