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Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Десять самых богатых людей мира увеличили свое благосостояние на $800 млрд за время пандемии, тогда как доходы 99% населения планеты снизились за этот период. Об этом говорится в докладе благотворительной организации Oxfam, которая занимается проблемой бедности.

Благосостояние 10 самых обеспеченных людей в мире повысилось за последние два года до $1,5 трлн с $700 млрд.

"Если бы эти десять человек завтра потеряли 99,999% своих состояний, они все равно были бы богаче 99% населения планеты, - сказала исполнительный директор Oxfam Габриэла Буше. - Сейчас их благосостояние в шесть раз выше, чем у 3,1 млрд беднейших граждан".

Каждые 26 часов в мире появляется один миллиардер, при этом каждые четыре секунды от неравенства умирает один человек, подчеркивают авторы доклада.

"Миллиардеры прекрасно провели пандемию. Центробанки влили триллионы долларов на финансовые рынки для спасения экономики, но значительная часть этих средств осела в карманах миллиардеров, поднявшихся на волне бума фондового рынка", - сказала Буше.

В докладе говорится, что пандемия усилила неравенство в мире – включая неравенство между мужчинами и женщинами, белым населением и этническими меньшинствами, развитыми и развивающимися экономиками.

Oxfam призвала правительства мира срочно обложить дополнительными налогами миллиардеров и направить полученные средства на программы здравоохранения и социальной защиты, а также на меры по предотвращению изменения климата и гендерного насилия. Организация выступила в поддержку изменения законодательств с целью искоренения расовой и гендерной дискриминации, а также для поддержки прав трудящихся на создание профсоюзов и забастовки. Наконец, по мнению Oxfam, богатым странам следует поделиться со всем миром технологиями производства вакцин от коронавируса.

"Нет никакой нехватки денег. Эта ложь раскрылась, когда правительства направили $16 трлн на борьбу с пандемией. Есть только нехватка смелости и воображения, которые требуются для того, чтобы выбраться из нефункционирующих, смертельных оков крайнего неолиберализма. Правительствам стоит прислушаться к движениям – к юным протестующим против изменения климата, активистам Black Lives Matter, феминистам #NiUnaMenos, индийским фермерам и прочим, которые требуют равенства и справедливости", - заявила Буше.

В своем исследовании Oxfam использовала данные Credit Suisse Research Institute и Всемирного банка, а также цифры из рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

Oxfam

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