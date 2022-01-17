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Решения ЕСПЧ по делам об убийстве Эстемировой и ликвидации НБП не будут пересмотрены

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Коллегия Большой палаты отказала в направлении на пересмотр дел об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой, а также о ликвидации Национал-большевистской партии (НБП - признана в РФ экстремистской) писателя и политика Эдуарда Лимонова (Савенко).

"На своем заседании в понедельник коллегия в составе пяти судей постановила отклонить просьбы о передаче дел "Эстемирова против России" и "Савенко против России" для пересмотра в Большой палате", - говорится в пресс-релизе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Там отмечается, что, таким образом, в настоящее время принятые ЕСПЧ решения по искам являются окончательными.

Эстемирова была убита в июле 2009 года после похищения в Грозном. 31 августа 2021 года ЕСПЧ частично удовлетворил иск сестры Эстемировой Светланы. Суд обязал Россию выплатить заявительнице 20 тыс. евро, посчитав, что РФ не обеспечила надлежащее расследование и рассмотрение дела об убийстве правозащитницы. При этом суд посчитал, что статья 2 Конвенции в части права на жизнь нарушена не была. ЕСПЧ указал, что "доказательства не подтверждают причастность государства к ее убийству".

По данным суда, с просьбой о пересмотре данного решения в Большой палате обратилась заявительница - Светлана Эстемирова.

14 сентября 2021 года ЕСПЧ принял решение, что российские власти нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, ликвидировав Национал-большевистскую партию Лимонова. ЕСПЧ установил, что РФ нарушила ст. 11 Конвенции о свободе собраний и объединений. Суд взыскал с РФ 10 тыс. евро солидарно в пользу заявителей жалобы: Александра Аверина, Сергея Фомченкова, Алексея Волынцы, Андрея Дмитриева, а также детей Лимонова в связи с его смертью - Александры и Богдана Савенко.

Это решение попыталось оспорить в Большой палате правительство РФ. НБП была признана экстремистской решением суда по иску прокуратуры в 2007 году.

Лимонов скончался весной 2020 года.

ЕСПЧ

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